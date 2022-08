I gatti ricevono troppe coccole! Rivelazioni incredibili a cui non crederai

Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha scoperto che i gatti domestici ricevono troppe coccole, più di quanto loro vogliano e che addirittura, sarebbero proprio coloro che si definiscono i "più esperti' a commettere dei piccoli errori.

È oramai certo che i gatti si legano ai padroni, ma i ricercatori della Nottingham Trent University e dell’Università di Nottingham sono andati ben oltre, indagando su tale rapporto. Hanno coinvolto nello studio 130 persone, condotte in un centro di allevamento di gatti a Londra. È stato chiesto ai partecipanti di interagire per cinque minuti con tre gatti, mai incontrati prima, comportandosi così come avrebbero fatto solitamente con il proprio gatto a casa.

I risultati hanno suggerito che coloro i quali si descrivevano veri esperti dei mici in realtà, sono stati quelli che hanno toccato più volte specifiche aree del corpo poco gradite ai gatti ovvero, la base della coda e la pancia.

Oltre questo, i partecipanti che avevano dichiarato di aver passato tanti anni in compagnia dei gatti, si sono rivelati coloro che hanno offerto meno scelte e autonomia a questi eleganti animali. Infine ciò che il team di ricercatori ha notato è che le persone più anziane e quelle che, nei questionari, hanno evidenziato punteggi più alti di nevroticismo, trattenevano di più i gatti anche contro la loro volontà.

Si tratta di uno studio che probabilmente, dovrebbe farci riflettere sulle nostre convinzioni. Forse sarebbe meglio osservarli di più per capirne le vere intenzioni e lasciare che siano proprio loro a indicarci come e quando voler essere accarezzati.

Altri studi ci suggeriscono che, in ogni caso, il tocco dovrebbe principalmente concentrarsi alla base delle orecchie, alle guance e sotto il mento in modo tale da riuscire, forse, ad aumentare la loro voglia di affetto, mai data per scontata.

I "misteri" sui nostri pelosi amici a 4 zampe, non sembrano finire. Sicuramente può essere considerata come una delle loro peculiarità, ma ci siamo mai chiesti perché i gatti rotolano per terra? A quanto pare, anche in questo caso le risposte appaiono molteplici e sono meno scontate del previsto, dimostrando ancora una volta quanto poco sappiamo su questi meravigliosi animali.