I gatti riescono a comprendere le interazioni sociali degli esseri umani?

Uno studio sembra dimostrare che i gatti, rispetto ai cani, siano meno attenti se degli estranei aiutano oppure no i loro proprietari, dimostrando forse di non comprendere le interazioni sociali dei loro proprietari con altri individui.

Spesso il gatto è visto come un animale indifferente ed indipendente che difficilmente si affeziona al suo proprietario e che, nei meme più divertenti, elabora micidiali strategie per eliminare definitivamente i suoi amici umani e, alla fine, conquistare il mondo. Tuttavia, chi vive con uno di questi teneri animali sa benissimo che anche loro si affezionano ai loro proprietari, forse persino non meno dei cani, ricambiando l’affetto a modo loro. Molti studi hanno infatti dimostrato che i gatti soffrono di stati d’ansia nel momento in cui vengono separati dai loro proprietari segno che, anche loro, creano dei legami emotivi con i loro umani. Uno studio giapponese, pubblicato sulla rivista Animal Behavior Cognition, ha messo in luce un determinato comportamento del gatto, andando ad osservare come si comparta il felino domestico davanti ad estranei che aiutano o meno il loro padrone.

Lo studio è stato inizialmente pensato per i cani ma, per lo scopo, è stato adattato per i felini. All’interno di una stanza è stato messo un gatto ad osservare mentre il suo proprietario cercava di aprire la scatola. All’interno della stanza, ai lati opposti, vi erano due estranei per l’animale. Durante la prima prova uno dei due estranei aiutava il proprietario dell’animale ad aprire la scatola mentre l’altro rimaneva seduto senza fare niente. Nella seconda prova entrambi gli estranei rimanevano seduti e non aiutavano il proprietario dell’animale. Al termine della prova i due individui hanno dato un gustoso stuzzichino all’animale che, a differenza dei cani, lo ha accettato da entrambi gli estranei: sia quello che ha aiutato il proprietario, sia quello che non lo ha aiutato.

Sembrerebbe quindi che i gatti non siano interessati al fatto che qualcuno aiuti o meno il proprietario. Si potrebbe pensare così che i gatti siano realmente egoisti ma non sarebbe la risposta corretta. Semplicemente, a differenza dei cani che si sono evoluti con l’uomo e che hanno “imparato” ad interpretare i gesti umani, i gatti non hanno questa capacità e non riescono ad interpretare le relazioni sociali dei loro padroni. Tuttavia, i gatti sono animali bellissimi e complessi e, probabilmente, altri studi saranno necessari per svelare tutte le loro, incredibili, caratteristiche.