Anche i gatti riescono a memorizzare e imitare dei semplici movimenti

Uno studio analizza come Edisu, un gattino domestico, abbia imparato a riprodurre alcuni semplici movimenti della sua addestratrice con un tasso di successo altissimo.

Questa è la storia di Edisu, un gattino di 11 anni, e della sua padrona. Edisu è un gatto speciale perché riesce ad imitare alla perfezione alcuni semplici gesti che vede fare dalla sua padrona. Ovviamente l’animale è stato prima addestrato ed ha dovuto imparare alcuni movimenti prima di riuscire ad imitarli a comando. Ed è così che alcuni scienziati, incuriositi dalla abilità dell’animale, ne hanno studiato l’abilità e la ricerca è stata pubblicata sulla rivista Animal Cognition. La tecnica con la quale il piccolo animaletto peloso è stato addestrato si chiama Do As I Do e prevede che l’addestratore, a seguito di un comando verbale, esegua un semplice movimento che l’animale dovrebbe imitare.

Se l’animale riesce nel movimento, l’addestratore lo premia con una ricompensa in cibo che, nel caso di Edisu, sono dei croccantini di cui l’animale è goloso. La padrona di Edisu è anche la sua addestratrice e racconta che per addestrare il suo amico quadrupede ha lavorato insieme a lui per ben 4 mesi. Per la ricerca, invece, l’animale è stato sottoposto a 18 prove ed Edisu ha avuto un tasso di successo impressionante dell’81%. Le prove prevedevano l’imitazione, da parte dell’animale, di alcuni gesti semplici come, per esempio, toccare determinati oggetti, aprire dei piccoli cassetti, alzarsi sulle gambe posteriori e sollevare le zampette anteriori o, ancora, afferrare con la bocca dei fili pendenti.

Sembrerebbe, quindi, che anche i gatti, a differenza di ciò che comunemente si pensa, riescano ad imitare i movimenti che vedono, se correttamente addestrati, non meno di altre specie come i cani, ad esempio. Vi è da dire che, tuttavia, il campione analizzato è estremamente piccolo, solo Edisu, quindi studi futuri sono necessari per capire se anche i gatti abbiano sviluppato questa abilità socio-cognitiva nel riuscire ad imitare i movimenti.