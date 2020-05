I nostri gatti sono molto più al sicuro a casa: ecco dei consigli per mantenerli felici

In Australia, i gatti domestici che vagano liberamente fuori dalle loro abitazioni uccidono 390 milioni di animali all'anno. Le autorità del paese, infatti, hanno spinto le persone a tenere a casa i loro felini (anche con delle multe). Mantenere i gatti all'interno è nel migliore interesse del gatto, nonché dell'ambiente.

I gatti vivono una vita sostanzialmente più lunga e più sicura se si eliminano i pericoli ambientali del "vagare liberamente". Una vita esclusivamente all'interno, o contenuta all'esterno, preclude la possibilità di importanti traumi potenzialmente letali. Il rischio più significativo è di essere ferito o ucciso da un veicolo, in particolare per i giovani gatti che non hanno ancora appreso i pericoli del traffico.

Ci sono, inoltre, altri rischi: come gatti maschi, cani, zecche e molto altro. La maggior parte dei gatti può essere totalmente felice di vivere in casa, ma i proprietari devono impegnarsi per provvedere ai loro bisogni ambientali e comportamentali. Un sondaggio del 2019 con oltre 12.000 intervistati ha rilevato che molti proprietari di gatti australiani non forniscono adeguatamente i loro gatti dentro casa, soprattutto quando si tratta di servizi igienici e alimentazione. Ciò può portare a una serie di problemi di salute e benessere, come obesità e altre malattie correlate.

Ecco un elenco di cose semplici che possono creare un luogo perfetto per i gatti, anche se si vive in ​​un piccolo appartamento:

Avere una lettiera in più: ad esempio, tre vaschette per due gatti, in luoghi diversi, in zone tranquille della casa;

Spazzolare regolarmente l'animale, così da evitare i fastidiosissimi nodi di pelo;

Fornire alcuni alimenti naturali come bastoncini di pollo crudi. La carne cruda, infatti, richiede masticazione, massaggio delle gengive e conferisce ai gatti un senso di possesso;

I gatti hanno bisogno di spazio verticale, quindi si può mettere una scaletta o altri oggetti per permettergli di salire in cima ai mobili, possibilmente vicino le finestre chiuse;

Posizionare alcuni cestini al sole o un cestino davanti al riscaldamento. I gatti hanno una temperatura termoneutrale più elevata rispetto ai cani e alle persone, quindi cercano luoghi caldi;

Fornire al gatto dei tiragraffi (sia verticale che orizzontale) per l'esercizio e per fargli affilare gli artigli;

Il numero ideale di gatti è di solito uno o due. Avere due cuccioli è spesso l'ideale, poiché è più probabile che si tengano compagnia quando non si è a casa;

Dare al gatto dei giocattoli, non per forza roba costosa, ma anche palline da ping pong e pupazzetti;

Questi sono alcuni dei consigli che gli esperti danno ai padroni dei gatti per mantenerli perfettamente a casa e al sicuro.