I gatti sognano mentre dormono? La risposta è più affascinante del previsto

I gatti sono creature che dormono tanto, fino a 16 ore al giorno. Ogni padrone di un micio sa benissimo che durante i loro pisolini si muovono in continuazione, portando a pensare se stiano sognando o stiano avendo qualche incubo. A questo proposito ci siamo chiesti: ma i gatti sognano mentre dormono?

Prima di rispondere alla domanda dobbiamo esaminare il sonno felino. I nostri amici a quattro zampe, come gli umani, hanno diversi tipi di riposo: la fase NREM, quella che potremmo definire "sonnellino" o "sonno leggero", e la fase REM, il sonno profondo. Queste diverse fasi si alterneranno nel corso della giornata.

Negli esseri umani, sappiamo che il sogno si verifica solo durante la fase REM e durante questo stato ci rilassiamo completamente al punto che i nostri muscoli perdono tono e i nostri occhi si muovono velocemente. Una cosa simile succede anche ai gatti e potremmo vedere, ad esempio, movimenti delle orecchie durante il sonno, degli arti, della coda e perfino alcuni vocalizzi involontari.

I mici, quindi, sognano? Rispondere alla domanda è difficile, ma è plausibile grazie a degli studi scientifici sulla funzione cerebrale. Dal momento che il cervello dei gatti emette onde simili a un cervello umano quando sogna, implica che anch'essi vivranno un'esperienza simile. La scienza ci dice che le creature hanno tutte le carte in regola per sognare, ma non ci dice (purtroppo) cosa.

In linea con questo ragionamento non possiamo neanche affermare se questi felini possano avere degli incubi (ma è probabile).