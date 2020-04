Un gatto in Belgio diventa il primo caso confermato di infezione da COVID-19 nei felini

Un gatto in Belgio è diventato il primo felino al mondo a essere positivo di SARS-CoV-2, il virus responsabile della malattia respiratoria COVID-19. Secondo gli esperti, il gatto è stato infettato dal suo proprietario. Il caso suggerisce che "un animale può trasportare il virus proprio come gli oggetti".

Una settimana dopo il ritorno dall'Italia, il proprietario del gatto ha mostrato sintomi di diarrea, vomito, tosse e respiro superficiale e si è rivelato positivo per l'infezione da COVID-19. Finora, il gatto è il terzo caso noto in cui un animale domestico viene infettato da un essere umano. Anche due cani di Hong Kong sono risultati positivi per il virus all'inizio di questo mese, ma non hanno mostrato sintomi di malattia.

Sebbene questi rapporti presentino una possibile nuova modalità di trasmissione del virus, non suggeriscono che gli animali domestici rappresentino un rischio di infezione per i loro proprietari, secondo un comunicato stampa pubblicato dall'Agenzia federale belga. "Fino ad oggi non ci sono prove che il virus venga trasmesso ad esseri umani o ad altri animali domestici", scrive l'agenzia. "Sebbene si sospetti che il virus che causa COVID-19 negli esseri umani provenisse originariamente da animali selvatici, da allora si è adattato agli umani."

In tutti e tre i casi, è molto probabile che gli animali siano stati infettati dal loro proprietario e non viceversa. Anche in tal caso, il comitato aggiunge che il rischio viene considerato trascurabile rispetto al rischio di trasmissione da persona a persona. "L'assenza di sintomi nei due cani infetti e il miglioramento della salute del gatto sono a favore di un portatore asintomatico o di un'infezione non letale dell'animale da compagnia", osserva il comitato scientifico.

Anche gli animali da compagnia dovrebbero essere tenuti il ​​più lontano possibile dalle persone infette.