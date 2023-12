Un gatto dentro casa può davvero raddoppiare l'insorgenza di schizofrenia?

Un recente studio pubblicato sulla rivista di settore Schizophrenia Bulletin che ha analizzato scrupolosamente diverse ricerche presenti in letteratura, sembra dimostrare come chiunque possieda un gatto dentro casa, potrebbe potenzialmente raddoppiare il rischio di disturbi legati alla schizofrenia. Sarà realmente così?

Dopo aver visto i danni causati dal troppo cibo dato ai nostri gatti, lo psichiatra John McGrath insieme al suo team del Queensland Center for Mental Health Research, ha condotto un'analisi di 17 studi pubblicati negli ultimi 44 anni, provenienti da 11 paesi diversi come Stati Uniti e Regno Unito. I risultati sembrano essere sufficientemente chiari e decisamente… bizzarri.

"Abbiamo scoperto che gli individui esposti ai gatti avevano circa il doppio delle probabilità di sviluppare la schizofrenia", scrive il team.

Sebbene molti studi fossero di bassa qualità dal punto di vista metodologico, motivo per il quale si dovrebbero condurre ulteriori studi e approfondire le ragioni alla base dei risultati, come è possibile spiegare una simile affermazione?

Il Toxoplasma gondii è un parassita per lo più innocuo che solitamente può essere trasmesso attraverso carne poco cotta o acqua contaminata.

Una volta all'interno del nostro corpo, questo parassita potrebbe infiltrarsi nel sistema nervoso centrale provocando seri danni. È stato infatti collegato a cambiamenti di personalità, alla comparsa di sintomi psicotici e ad alcuni disturbi neurologici, come ad esempio proprio la schizofrenia.

A quanto pare però, è possibile contagiarsi anche attraverso il morso di un gatto infetto di cui non ci siamo accorti in precedenza. Si stima infatti che circa 40 milioni di persone negli Stati Uniti possano essere infette, di solito senza alcun sintomo.

A questo punto però, nonostante il pelo dei gatti possa incastrare i criminali, è opportuno sottolineare che la ricerca non può dimostrare in alcun modo nessi di tipo causali, ragion per cui è sicuramente necessario prestare maggiore attenzione ai morsi dei nostri pelosi amici, ma senza trarre subito conclusioni affrettate che sembrano ancora decisamente lontane da individuare.