Questo gatto 'contrabbandiere' è riuscito a scappare da una prigione di massima sicurezza

I gatti sono conosciuti come creature agili, dal passo felpato e predatori silenziosi. Per questo stesso motivo, in Sri Lanka, uno di questi felini "ninja" avrebbe contrabbandato droga e altri oggetti illegali a detenuti incarcerati nella prigione di Welikada, una struttura di massima sicurezza.

Secondo quanto riportato dal Daily Beast, il gatto è stato catturato con due grammi di eroina, due schede SIM e una scheda di memoria. Il materiale contrabbandato del gatto era stato nascosto all'interno di un sacchetto di plastica legato al suo collo. I trafficanti di droga che hanno addestrato il gatto sono sospettati di far parte degli stessi circoli criminali di complici associati ad Angoda Lokka, un gangster di alto profilo nel paese.

La polizia, a questo punto, aveva intenzione di utilizzare il gatto come guida per rintracciare il covo dei criminali. Tuttavia, dopo che il gatto è stato "catturato" nella prigione, le forze dell'ordine lo avevano temporaneamente trattenuto in una stanza di detenzione, ma quando le guardie carcerarie sono andate a dare da mangiare al felino il gatto era già riuscito a svignarsela... da allora non è più stato rivisto.

Questa non è la prima volta che i trafficanti utilizzano la fauna selvatica come "corrieri". È noto che i complici di Lokka addestrano gli animali per questo subdolo scopo. La polizia aveva precedentemente catturato un'aquila che era stata addestrata al contrabbando di droga nel sobborgo di Colombo; un metodo noto utilizzato in passato da operazioni criminali internazionali.

Il gatto, nel frattempo, non è ancora stato catturato.