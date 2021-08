Un gatto eroe ha salvato il proprietario che stava per morire: l'incredibile storia

Potrebbe essere una storia degna della migliore serie TV anni '70 che si rispetti, ma si tratta di un avvenimento capitato recentemente in Cornovaglia, Inghilterra. Qui, infatti, una donna di 83 anni, mentre stava camminando in dei campi di grano della sua campagna, è scivolata lungo un pendio di 21 metri ed è rimasta intrappolata in un burrone.

I lungimiranti residenti del luogo, non vedendo tornare l'anziana donna, decidono di chiamarsi i soccorsi, preoccupati della sua scomparsa. La squadra di emergenza impiegata nella ricerca del residente ha ricevuto un aiuto significativo dal gatto della signora, Piran, che ha attirato i soccorritori miagolando incessantemente alla posizione della donna.

"Se non ci fosse stato il gatto, sarebbero passate delle ore prima che io o chiunque altro avremmo controllato in quella zona [dove si trovava la donna]", ha dichiarato la vicina Tamar Longmuir alla stampa locale. Alla fine, dopo essere arrivati nel punto incriminato, gli operatori sono riusciti a portare in salvo la donna ed è stata portata in ospedale con l'elisoccorso.

"Questo pomeriggio gli agenti di Bodmin sono stati incaricati di condurre una ricerca su una donna di 83 anni scomparsa", ha scritto la polizia di Bodmin in un post su Facebook. "La donna è stata individuata da un membro del pubblico che aveva individuato il suo gatto miagolare incessantemente nell'angolo di un grande campo di mais vicino a casa sua".

Insomma, una storia che ha un lieto fine, poiché l'anziana donna sta bene, e che ci mostra quanto possano essere incredibili e sorprendenti gli animali.