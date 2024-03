Questo gatto in fuga sta allarmando il Giappone per la sua incredibile pericolosità

Ci sono storie assurde che riguardano i gatti come quella che li vede protagonisti di una curiosa vicenda in Borneo. Ma quella che vi raccontiamo oggi è davvero esilarante. Ricordate la storia di Obelix? Cadde in un paiolo contenente una pozione magica. Ecco, un gatto in Giappone ha fatto lo stesso, ma la sostanza è radioattiva.

Un evento degno di un racconto cinematografico sta tenendo con il fiato sospeso gli abitanti di Fukuyama, in Giappone: un gatto è misteriosamente scomparso dopo essere caduto in una cisterna contenente del materiale radioattivo. La situazione ha scatenato non solo una ricerca senza sosta ma anche un'ondata di preoccupazione per le possibili conseguenze sulla salute pubblica.

L'incubo ha avuto inizio presso uno stabilimento di galvanizzazione metallica a Fukuyama, quando i dipendenti hanno scoperto delle impronte insolite. Queste tracce giallo-marrone non erano altro che i segni di un gatto che, dopo aver avuto un incontro ravvicinato con l'esavalente di cromo, nota sostanza cancerogena, aveva deciso di fuggire lasciando dietro di sé più domande che risposte.

La sostanza oltre ad essere un potente agente ossidante, può causare gravi danni alla pelle e problemi respiratori se inalato. Per questo, nelle fabbriche che lo utilizzano, è prassi comune adottare misure di protezione estreme, come guanti in gomma e maschere.

Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno immortalato il momento in cui il gatto, dopo l'esposizione, lasciava lo stabilimento. Da lì, l'inizio della caccia al felino. L'evento ha sollecitato una risposta immediata da parte della Nomura Plating Fukuyama Factory, che ha prontamente informato le autorità e i residenti delle vicinanze. Insomma, i felini non solo solo attratti dall'erba gatta ma anche dai materiali radioattivi!

Curiosamente, il dettaglio in video di un telo parzialmente sollevato ha rivelato una possibile via di ingresso per il gatto, mettendo in luce una vulnerabilità nelle misure preventive contro intrusioni di piccoli animali, una minaccia finora sottovalutata.

