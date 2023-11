Il tuo gatto è grasso? C'è una cosa fondamentale che devi sapere

Un fenomeno preoccupante sta emergendo nel mondo dei nostri amici felini. Circa il 60% dei gatti americani è classificato come sovrappeso o obeso, secondo il Rapporto 2022 sullo Stato dell'Obesità degli Animali Domestici negli USA. Questa tendenza non è solo una questione di estetica o di comfort per i gatti, ma porta una serie di complicazioni.

Come gli esseri umani, anche i gatti subiscono un impatto negativo sul loro sistema digestivo a causa dell'eccesso di peso, con conseguenze che vanno dal diabete di tipo 2 all'infiammazione cronica. Kelly Swanson, professore di nutrizione umana e direttore ad interim della Divisione di Scienze Nutrizionali presso l'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, sottolinea la gravità del problema.

"È un problema enorme", afferma Swanson. "Similmente ad altre specie, l'obesità felina è associata a numerosi problemi di salute. Se possiamo evitare l'obesità, molti altri problemi di salute possono essere prevenuti o ritardati." Per comprendere meglio le implicazioni dell'obesità nei gatti, gli scienziati hanno condotto uno studio su 11 gatte adulte sterilizzate, lasciandole libere di consumare quanto cibo secco standard desiderassero.

Dopo 18 settimane di libera alimentazione, il punteggio medio della condizione corporea (BCS) di questi gatti è salito drasticamente, indicando un sovrappeso del 30% (troppo tonno storpia). Questo aumento di peso ha portato a un incremento nella produzione di feci e a un tempo di transito gastrointestinale più lungo, che è il lasso di tempo tra l'ingestione del cibo e l'evacuazione. Il cambiamento più sorprendente osservato dagli scienziati è stato nelle composizioni microbiche intestinali dei gatti obesi.

Hanno registrato un aumento di Bifidobacterium, batteri che inibiscono i patogeni e stimolano il sistema immunitario, e una diminuzione di Collinsella, batteri che aiutano a digerire le fibre e proteggono dalle malattie infiammatorie. Inoltre, le feci dei gatti sono diventate più acide a causa di una diminuzione del pH fecale, indicando una scarsa assorbimento di carboidrati e grassi.

Questo studio, sebbene di breve durata, evidenzia l'importanza di mantenere un peso sano nei nostri amici felini per prevenire problemi di salute a lungo termine. Al termine dello studio, i ricercatori hanno messo i gatti a dieta per riportarli a un peso corporeo sano, dimostrando che è possibile invertire gli effetti negativi dell'obesità con interventi mirati.

A proposito, sapete che queste creature ricevano troppo coccole?