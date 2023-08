Un gatto ti ha morso o graffiato? Potresti avere questa malattia sconosciuta

Inutile negarlo, i gatti sono tra le principali fonti di infezioni zoonotiche, ovvero trasmissibili da animali a essere umani. Ecco perché non bisognerebbe mai sottovalutare i loro morsi e graffi che potrebbero mettere a serio rischio la nostra salute, come ci dimostra il caso di un uomo nel Regno Unito.

Solo pochi giorni vi abbiamo parlato dei "nuovi" virus giganti scoperti in America. Questa volta ci spostiamo invece nel Regno Unito, dove nel 2020 un uomo di 48 anni è stato morso da un gatto randagio. Dopo aver notato gonfiore e dolore su tutta la mano, a distanza di 8 ore dal contagio si quindi presentato al pronto soccorso. Qui i medici hanno optato per la solita profilassi antitetanica con antibiotici, non avendo idea di cosa sarebbe successo.

Dopo neanche 24 ore infatti, l’uomo è tornato con una chiara infezione al mignolo sinistro e al medio destro, oltre che ad entrambi gli avambracci. Come potete osservare anche voi nel link in calce, la situazione non era decisamente delle migliori.

Questa volta tutto il tessuto danneggiato è stato asportato chirurgicamente. Dopo cinque giorni di antibiotici orali tutto è finito per il meglio, con l’uomo che è serenamente tornato alla sua vita. Ma la vera scoperta inizia proprio ora.

Il team di medici è rimasto talmente sconvolto dall’accaduto, che ha deciso di indagare ulteriormente tale patologia attraverso l’utilizzo del sequenziamento del genoma e della profilazione biochimica. I risultati è pubblicati su Emerging Infectious Diseases, sono sicuramente inquietanti.

È stata infatti identificata una specie di batteri completamente nuova che non era mai stata vista prima. Appartiene al genere Globicatella che comprende un gruppo di batteri gram-positivi che assomigliano al ben più comune e diffuso streptococco.

"I morsi di gatto sono fonti comuni di infezione zoonotica. Questo studio evidenzia il ruolo dei gatti come serbatoi di specie batteriche non ancora scoperte che hanno un potenziale patogeno per l'uomo", concludono gli autori. Ma cosa fare dunque in caso di morsi o graffi?

Se da una parte abbiamo i farmaci per il covid che salveranno migliaia di gatti, dall'altra una delle prime cose da fare in caso di ferita è sicuramente quella di lavare immediatamente le aree interessate con acqua e sapone, rivolgendosi al più presto ad un medico o recandosi direttamente in pronto soccorso.