È un gatto il protagonista del primo video della NASA in streaming via laser dallo spazio

Il gatto ruba la scena, anche nello spazio. La NASA infatti ha “sparato” nello spazio il filmato, che potete visualizzare in apertura in quanto ripreso anche dall’Associated Press, di un gatto che gioca con un puntatore laser mentre è su un divano.

Il test rientra nell’esperimento noto come Deep Space Optical Communications, che ha l’obiettivo di verificare in quanto tempo un video streaming ad alta risoluzione può viaggiare nello spazio. La clip è a tutti gli effetti storica dal momento che le immagini hanno coperto una distanza di 31 milioni di chilometri, e servirà ai ricercatori per migliorare gli attuali sistemi di radiofrequenza.

Il filmato di test dura poco più di quindici secondi ed è stato caricato poco prima del lancio, per poi essere inviato ad una velocità di 267 Mb/s dal ricetrasmettitore laser montato a bordo della sonda spaziale Psyche. Secondo l’Agenzia Spaziale Americana, la clip ha impiegato 101 secondi per arrivare sulla Terra ed essere ricevuto dal telescopio Hale di San Diego. Contemporaneamente, il filmato è anche stato trasmesso in diretta al Jet Propulsion Laboratory della NASA.

"Questo risultato sottolinea il nostro impegno nel promuovere le comunicazioni ottiche come elemento chiave per soddisfare le nostre future esigenze di trasmissione dei dati", ha affermato il vice amministratore della NASA Pam Melroy. “Aumentare la nostra larghezza di banda è essenziale per raggiungere i nostri futuri obiettivi esplorativi e scientifici, e attendiamo con ansia il continuo progresso di questa tecnologia e la trasformazione del modo con cui comunicheremo durante le future missioni interplanetarie”.

Il gatto, Taters, nel frattempo però è già diventato una star.