Il tuo gatto è uno psicopatico? Un test online cerca di scoprirlo, sul serio

I gatti sono delle creature che hanno comportamenti complessi, che gli scienziati di tutto il mondo studiano giorno dopo giorno. Come gli esseri umani, anche questi felini domestici hanno un carattere che delinea i loro tratti comportamentali. Un nuovo studio sul Journal of Research in Personality ha cercato quei mici con tratti psicopatici.

Il test (che potrete osservare cliccando qui) misura 46 comportamenti felini. Gli esperti hanno indagato sui livelli di audacia, meschinità e inibizione dei gatti di 549 persone; sono stati identificati 40 temi comportamentali, utilizzati per creare un questionario preliminare, che è stato poi testato con altri 1.463 proprietari di gatti.

La versione finale del questionario indaga su 12 diversi comportamenti dei gatti. Questi comportamenti fanno notare al padrone se il loro animale domestico tormenta topi e altri animali prima di ucciderli, se attuano comportamenti come sedersi su laptop, libri e altri oggetti che i proprietari stanno cercando di usare e cerca di capire se queste creature abbiano un comportamento anomalo, come una mancanza di colpa quando vengono sgridati. A proposito, perché ai gatti piace sedersi sul PC dei propri padroni?

Oltre a questi tratti, il modello di psicopatia - chiamato CAT-Tri+ - include due attributi aggiuntivi di ostilità verso gli animali domestici e ostilità verso l'uomo. Secondo i ricercatori, le informazioni fornite da questo questionario possono aiutare i proprietari a comprendere meglio i loro animali domestici, agendo per migliorare il loro benessere.

Ad esempio, quelle creature che hanno un punteggio alto nella scala di 'audacia' possono trarre vantaggio da grandi tiragraffi installati in casi. Non solo, il test potrebbe tornare utile per identificare i proprietari più adatti.