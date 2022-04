Avete mai visto un gatto reagire a un'illusione ottica? Eccovi due video!

Quando si parla di rompicapi o illusioni ottiche ci capita spesso di incorrere in casi in cui non riusciamo a “evitare di cascarci”, visualizzando l’effettiva immagine. A quanto pare, però, non siamo i soli a farci ingannare da semplici fotografie apparentemente in movimento: eccovi, ad esempio, la reazione di un gatto a un’illusione ottica.

Internet da sempre è pieno di filmati bizzarri capaci di soddisfare ogni nostra curiosità, e questo è un altro esempio perfetto: su TikTok tempo addietro è stato pubblicato un video esilarante dall’utente litto_lychee, nel quale un gatto osserva prima il foglio di carta dove si trova stampata l’illusione ottica e poi, improvvisamente, dopo avere seguito un presunto oggetto in movimento balza all’attacco con la solita tenerezza felina.

Un caso simile è stato pubblicato su Reddit otto mesi fa, ottenendo ben 16mila upvote: anche in questo video vediamo un gatto alle prese con la stessa illusione ottica e, dopo avere osservato attentamente il problema, prima con un piccolo balzo e poi con colpi ripetuti cerca di avere la meglio sul fenomeno in movimento. In seguito a una fase di confusione, l’amico felino torna all’attacco ancora una volta colpendo più parti del foglio, senza ancora riuscire a capire cosa stia effettivamente succedendo. Insomma, non siamo affatto gli unici a cadere nell’inganno di qualche semplice immagine composta ad hoc!

