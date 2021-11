Il tuo gatto sa dove sei anche quando non può vederti, secondo uno studio

I gatti possono avere un comportamento indecifrabile per gli esseri umani, ma sono sicuramente ottimi cacciatori ed esperti "localizzatori". Secondo un nuovo studio questi felini hanno una vera e propria abilità speciale: riescono a usare il suono della voce del loro proprietario per mappare mentalmente dove si trovano all'interno della casa.

Questa nuova scoperta significa che per queste creature qualcosa può esistere anche se non possono vederlo. Questo talento cognitivo si chiama "permanenza dell'oggetto", ovvero la consapevolezza che un oggetto continua ad esistere anche quando non può essere visto, sentito o percepito in nessun altro modo.

Sulla rivista PLOS ONE, dei ricercatori hanno messo alla prova 50 gatti (a proposito, perché i gatti continuano a cacciare in casa?). I felini sono stati collocati all'interno di una stanza che aveva una finestra, due porte ed era attrezzata con telecamere e altoparlanti. Quest'ultimi sono stati posizionati fuori dalla stanza per riprodurre registrazioni della voce di un estraneo, della voce del proprietario, suoni di un gatto familiare o rumori generici.

I suoni sono stati riprodotti in più posizioni. Quando il suono dei proprietari veniva riprodotto soltanto da un altoparlante il gatto non aveva alcuna reazione, ma quando il suono veniva riprodotto improvvisamente da un altro altoparlante (situato in un posto differente del primo) il micio cambiava espressione, mostrando confusione.

"I risultati hanno mostrato che i gatti sono rimasti sorpresi quando il loro proprietario sembrava essere "teletrasportato" in un luogo nuovo e inaspettato, ma non hanno reagito allo stesso modo quando sono stati testati con stimoli non sociali", scrivono gli esperti all'interno della rivista. "I gatti hanno una rappresentazione mentale del proprietario, mostrando prove di cognizione socio-spaziale".

Altre curiosità? Vi siete mai chiesti a cosa servono i baffi dei gatti?