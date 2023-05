Il gatto delle sabbie è una creatura che non ha bisogno di bere acqua

I possessori di un micio sanno che la loro creatura non è un grande bevitore di acqua, ma esiste un felino - chiamato gatto della sabbia (Felis margarita) - che non ha bisogno di bere il prezioso liquido... almeno per la maggior parte del tempo.

Questi sono felini che vivono nel deserto e preferiscono un habitat molto secco e arido con poca vegetazione, nonché terreni pianeggianti o ondulati. Sono molto rari da avvistare e solitamente possono essere trovati in giro quando la temperatura è compresa tra 11 e 28 °C (la temperatura che i gatti amano).

Nonostante la loro grandezza sia uguale (o addirittura inferiore) ai gatti domestici, hanno delle differenze sostanziali: intanto tra le zampe queste creature hanno un cuscino di pelliccia sopra i cuscinetti del piede che lo isola dalla sabbia molto calda. A volte scavano tane in cui si nascondono per proteggersi dal clima e la loro coda, che può essere lunga quanto la metà della lunghezza testa-corpo, presenta due o tre anelli e una punta nera.

Anche se bevono acqua quando possono, solitamente ottengono abbastanza idratazione solo dalla loro preda (piccoli roditori, ma anche lepri, uccelli, ragni, insetti e rettili). Un po' come la controparte di città, questo felino è un cacciatore esperto - e ricondiamo che in Australia il gatto comune sta portando all'estinzione molte specie.

Qualora dovessero cacciare più di quanto riescono a mangiare, queste creature di solito seppelliscono i resti e tornano a nutrirsene quando hanno fame (nel deserto non si butta via niente). Purtroppo il gatto delle sabbie è elencato come "quasi minacciato" dalla IUCN e il loro numero effettivo di popolazione non è noto.

Non è possibile avere un gatto delle sabbie come animale domestico, ma ciò non impedisce a molti bracconieri di catturarli per venderli al mercato nero.