Il gatto di Schrödinger ha risolto un problema matematico senza soluzione

Una recente ricerca evidenzia come il problema matematico dell’ufficiale di Eulero possa trovare una soluzione attraverso l’utilizzo dell’affascinante fenomeno dell'entanglement quantistico.

Il quesito, postulato inizialmente dal matematico Leonhard Euler nel 1779, può essere così formulato: è possibile disporre su un quadrato 36 ufficiali, provenienti a sei a sei da sei diversi reggimenti ed aventi, in ognuno di essi, sei gradi militari differenti, in 6 righe e in 6 colonne di 6 ufficiali ciascuna, in modo tale che in ogni riga e in ogni colonna ci sia un ufficiale di ogni reggimento e di ogni grado?

Ebbene, lo stesso Euler, che non riuscì a trovare una disposizione in linea con i parametri, congetturò che il problema non avesse soluzione. Successivamente, nel 1960, il matematico francese M.G.Tarry utilizzò la prototipale potenza dei calcolatori per dimostrare che sei era l’unico numero su due in cui non esisteva una disposizione in grado di soddisfare il problema. Tuttavia, il recente studio, pubblicato nel database di prestampa arXiv, dimostra che, ponendo gli ufficiali in uno stato di sovrapposizione quantistica, è possibile disporli ripetutamente in sei reggimenti, di sei gradi distinti, all’interno di una griglia senza la ripetizione di alcun grado o reggimento.

Il documento, che è stato inviato per la revisione tra pari alla rivista Physical Review Letters, sfrutta le nozioni derivanti dal paradosso del gatto di Schrödinger ponendo che un ufficiale quantistico potrebbe occupare più di un reggimento o grado contemporaneamente. A tal proposito, gli autori del nuovo articolo promuovono ulteriormente gli stati di entangled come strumenti per garantire la sicurezza dei dati elaborati dall’informatica quantistica. Infatti, secondo Quanta Magazine, tali stati troverebbero un’applicazione concreta come mezzo per l'archiviazione resiliente delle informazioni.