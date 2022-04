Il tuo gatto ti sveglia di notte o troppo presto? I 'trucchi' per farli dormire di più

Coloro che hanno un gatto come animale domestico saranno certamente al corrente di due cose: i gatti dormono tutto il giorno e, al mattino presto o durante la notte, svegliano i loro padroni per varie ragioni, impedendo loro di godere di una notte di sano riposo. Ebbene, ecco alcuni consigli degli esperti per farci dormire meglio.

I trucchetti offertici dalle ricercatrici Susan Hazel e Julia Henning possono sembrare piuttosto banali, ma sono i metodi più efficaci per fare si che i nostri gatti non ci disturbino durante le nostre ore di riposo. Il primo trucco è prestare attenzione a quando e quanto li si nutre, in quanto il loro svegliarci non è sempre correlato alla loro fame eppure, automaticamente, molte persone danno loro più cibo quando arrivano a miagolarci accanto mentre riposiamo. La soluzione è, quindi, assicurarsi che il gatto abbia abbastanza cibo a disposizione prima di andare a dormire e durante il resto della giornata, possibilmente creando una routine.

Proprio questa routine è il secondo consiglio delle esperte: offrire ai gatti una routine regolare da mantenere quotidianamente è associato a livelli di stress ridotti nei nostri cari amici animali. Pulire la lettiera a intervalli regolari, evitare di spostare troppo ciotole o giocattoli e dare loro da mangiare in orari predeterminati è essenziale affinché il gatto si abitui a uno certo stile di vita domestico, evitando così spiacevoli risvegli improvvisi.

Terzo consiglio datoci è giocare con l’amico felino cosicché consumi le sue energie durante il giorno e prima del nostro riposo. Quando si è a casa con il proprio gatto, quindi, giocarci assieme è cruciale, soprattutto offrendogli varietà in maniera tale che non si annoi. L’ultimo “segreto”, infine, consiste nell’ignorare il comportamento notturno del gatto per evitare di fargli pensare che il suo risveglio porti a ricompense come più cibo, più svago o altro ancora.

