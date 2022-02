Queste gazze australiane hanno rovinato i piani di alcuni scienziati, stupendoli

I ricercatori avevano dei piani ben stabiliti per localizzare le gazze ladre con dei dispositivi GPS, e si aspettavano di imparare qualcosa sul comportamento di queste creature. Tuttavia, i loro piani sono stati boicottati dagli uccelli stessi... e gli esperti hanno osservato qualcosa di davvero incredibile.

"Alcuni animali non vengono disturbati dai tracker GPS, mentre altri sembrano odiarli", ha dichiarato il dottor Dominique Potvin dell'Università della Sunshine Coast. "Non si può mai sapere come risponderà una nuova specie. Questo fa parte del motivo per cui conduciamo studi di prova". Non tutte le creature possono trasportare comodamente questi tracker, soprattutto gli uccelli di piccola/media taglia. Ciò ha impedito agli ornitologi di mettere dei tracciatori sulla maggior parte dei membri della famiglia dei passeriformi, ma non sulle gazze australiane.

Così gli esperti hanno deciso di far indossare loro delle piccole imbracatura con un GPS magnetico. Il piano era posizionare un potente magnete vicino a una stazione di alimentazione, rilasciando l'imbracatura quando sarebbe arrivato il momento. La stessa stazione aveva anche dispositivi nelle vicinanze che potevano ricaricare le batterie in modalità wireless e scaricare i dati (sapete che in Svezia vengono usati i corvi per raccogliere i mozziconi di sigarette?).

Il team era orgoglioso della sua creazione... ma non aveva fatto il conto con l'intelligenza di queste creature. Non appena sono state rilasciate, le gazze hanno iniziato a beccare i tracker per scrollarseli di dosso. Un compito difficile da fare da soli, ma in soccorso sono intervenuti altri uccelli dello stesso gruppo e si sono aiutati a vicenda.

Certo, non hanno ottenuto quello che volevano, ma gli esperti hanno osservato forse qualcosa di più prezioso: dei rapporti di altruismo tra uccelli senza una ricompensa immediata - qualcosa di rarissimo tra queste creature. A proposito, quanti uccelli ci sono sulla Terra? Il loro numero è davvero impressionante.