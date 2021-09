Gearbest ha chiuso? Fermi tutti, è tornato online: facciamo chiarezza

Un buon numero di appassionati del mondo tech ha probabilmente "tremato" in seguito all'improvvisa impossibilità di accedere al noto store Gearbest. Le indiscrezioni relative alla vicenda sembravano inoltre far temere il peggio, ovvero una chiusura definitiva del portale, ma ora Gearbest è ufficialmente tornato online.

Potete verificarlo voi stessi: il sito Web Global di Gearbest ora "funziona". Tuttavia, la situazione non è esattamente delle migliori. Infatti, nonostante il portale sia finalmente tornato accessibile (si può anche impostare la spedizione verso l'Italia), la versione nostrana di Gearbest sembra non essere ancora stata resa disponibile come si deve. Inoltre, per quel che riguarda il sito Web Global, l'home page c'è, ma alcuni utenti stanno ancora riscontrando problemi, relativi ad esempio a reindirizzamenti vari.

In ogni caso, ciò che fa più preoccupare per il futuro dello store sono alcune dichiarazioni rilasciate dal CEO di Gearbest mentre il sito Web non risultava ancora accessibile. Infatti, la figura di spicco dell'azienda avrebbe affermato che ci sono stati dei problemi con il pagamento dei fornitori. Non è chiaro se questi ultimi siano stati risolti e sia stata dunque presa la decisione di "riaprire i battenti", ma quel che è certo è che non sembra trattarsi di un bel periodo per Gearbest.

Per intenderci, sembra che ci siano anche dei "grattacapi" legati agli ordini. Inoltre, le indiscrezioni relative ai presunti problemi economici della "casa madre" di Gearbest non aiutano di certo a delineare un quadro positivo nel suo insieme. Purtroppo non ci sono ulteriori informazioni a livello ufficiale: in parole povere, per il momento Gearbest è tornato "misteriosamente" online, senza che nessuno abbia fornito troppe spiegazioni in merito all'accaduto.