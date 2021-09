Gearbest, cosa sta succedendo allo store cinese? Sito non accessibile

Se siete degli appassionati del mondo tech, probabilmente avrete sentito nominare almeno una volta Gearbest, popolare store online cinese. Quest'ultimo è infatti noto a un buon numero di utenti, specialmente a coloro che hanno deciso di acquistare tramite importazione prodotti a basso prezzo che da noi risulterebbero difficili da trovare.

Ebbene, attualmente sia il portale ufficiale italiano di Gearbest che il sito Web Global risultano inaccessibili. Più precisamente, visitando questi portali è possibile imbattersi nella scritta "Invalid URL". Nessun problema, invece, per quel che riguarda il sito Web di supporto ufficiale, in cui si fa però riferimento a un "alto numero di richieste".

In ogni caso, indagando ulteriormente sulla questione, abbiamo scoperto che il 3 settembre 2021 anche il portale tedesco SmartDroid ha riscontrato lo stesso problema, visualizzando la medesima scritta. Insomma, la situazione è alquanto atipica. Ci sono tuttavia ben poche certezze in merito a ciò che sta accadendo, dato che non c'è stato alcun annuncio ufficiale. Nonostante questo, i succitati portali a quanto pare non risultano accessibili da giorni e dunque non sono in pochi coloro che pensano non si tratti di una coincidenza.

In questo contesto, sono tra l'altro arrivate indiscrezioni in merito alla presunta bancarotta della "casa madre" legata a Gearbest, che secondo i rumor sarebbe in seri guai finanziari. Le voci di corridoio sono state recentemente rilanciate anche da Gizmochina. In ogni caso, ribadiamo che attualmente non ci sono annunci ufficiali in merito, quindi nulla è certo. Tuttavia, se state riscontrando problemi con Gearbest in questo periodo, ora sapete che non siete i soli.