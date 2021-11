Gearbest diventa 'italiano'? L'incredibile indiscrezione dalla Cina

Dalla Cina arrivano voci di corridoio che hanno dell'incredibile: il noto store online Gearbest potrebbe diventare "italiano". No, non siamo impazziti: questo è quanto si sta scrivendo all'estero.

In particolare, come fatto notare anche da Gizchina, attualmente provando a collegarsi alla versione Global del portale di Gearbest si viene reindirizzati all'edizione italiana del noto store online. In parole povere, a quanto pare anche gli utenti esteri stanno vedendo la versione nostrana di Gearbest, che ovviamente presenta tutti i contenuti nel nostro idioma.

Questo sta chiaramente alimentando i rumor: stando alla fonte, Gearbest potrebbe spostarsi in Italia. Sì, avete capito bene: questa è l'indiscrezione lanciata da Gizchina, anche a fronte del fatto che gli utenti Global a quanto pare possono ancora effettuare il login sul noto store online, ritrovandosi però tutte le scritte in italiano.

In ogni caso, la situazione è alquanto "strana" e per certi versi "improbabile". Non è infatti noto il motivo di tutto ciò e ovviamente non c'è nulla di ufficiale in merito a un qualsivoglia "spostamento" dell'attività dello store in Italia. Potrebbe dunque trattarsi solamente di un "errore" a livello di sito Web. Staremo a vedere: quel che è certo è che non è notizia di tutti i giorni sentire che un business cinese noto a livello globale vorrebbe puntare "unicamente" sul nostro Paese.

Per il resto, ricordiamo che Gearbest è recentemente stato al centro di vicende non esattamente positive. Per intenderci, secondo i rumor ci sarebbero stati dei problemi con il pagamento dei fornitori, nonché dei "grattacapi" relativi agli ordini. Tra l'altro, il sito Web di Gearbest è stato offline per un po' di tempo. Insomma, la questione andrà sicuramente approfondita: non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.