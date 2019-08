Gearbest: in offerta il diffusore di sapone Xiaomi ed una bici elettrica pieghevole

Continuano anche quest'oggi gli sconti su Gearbest, che come sempre abbracciano varie categorie di prodotti. Immancabili sono le promozioni sui dispositivi Xiaomi, che rappresentano una grossa fetta dell'intero catalogo del rivenditore cinese.

Quest'oggi però a differenza delle altre volte, non troviamo in sconto alcuno smartphone o tablet, ma il diffusore di sapone ad infrarossi di Xiaomi, che può essere acquistato al prezzo speciale di 11 Euro utilizzando il coupon GB081601, da inserire nel carrello poco prima del pagamento. Nell'ambito della vendita flash invece il prodotto per la casa è disponibile a 14,48 Euro, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino di 18,96 Euro.

Il diffusore si ricarica tramite l'apposito scompartimento presente nella parte inferiore, in cui vengono inserite anche le quattro batterie stilo che ne garantiscono il funzionamento.

Tra gli sconti di oggi troviamo, a 452,50 Euro, la bici elettrica da 16 pollici FIIDO D3, pieghevole. Si tratta di una soluzione particolarmente utile in città, in quanto con una ricarica completa garantisce un chilometraggio massimo di 20-40 Km in modalità elettrica pure e di 40-60 Km in modalità ciclomotore. Il design pieghevole la rende particolarmente comoda per il trasporto. La batteria si ricarica in cinque ore e la bici è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 chilometri orari.