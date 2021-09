Gearbest, quando tornerà online? Ecco le dichiarazioni del CEO

Poco più di una settimana fa, Gearbest è stato chiuso senza preavviso, lasciando a bocca asciutta le migliaia di utenti che avevano ancora degli ordini in sospeso sul noto ecommerce.

Il sito ufficiale, infatti, è ormai offline da diversi giorni e, come ricorda la fonte, probabilmente il danno collaterale più importante l'hanno avvertito i numerosi commercianti che si rifornivano direttamente dalla piattaforma, oltre a coloro che dovevano ancora riscuotere i guadagni relativi alle affiliazioni. Un vero e proprio impero, trasformatosi in un battito di ciglia in un castello di carte e attualmente nessuno sa come è destinata a evolversi questa situazione.

In realtà, numerose fonti sostengono che gran parte delle problematiche di Gearbest siano legate alla casa madre, la Shenzhen Globalegrow E-Commerce Co. Ltd., recentemente finita al centro di un caso di bancarotta registrato nella provincia del Guangdong.

Nelle scorse ore, a parlare è stato proprio il CEO di Gearbest che ha fornito finalmente dei dettagli sulla crisi che ha colpito il colosso cinese. In particolare, il timoniere dell'azienda ha spiegato ai media cinesi che il problema attualmente riguarda il pagamento dei fornitori, questione che comporterà l'impossibilità di evadere gli ordini in corso e, al contempo, di far riaprire i battenti alla piattaforma.

Il CEO di Gearbest non si è sbottonato ulteriormente sulla questione, pertanto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti. Curiosamente, alcuni siti collegati a Gearbest, come SammyDress e DressLily, sono ancora in condizione di piena operatività.

Nel frattempo, l'AGCOM ha sospeso alcuni siti italiani per mancata consegna.