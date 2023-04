GeForce Now: meno di 5 euro al mese per l'RTX, arriva Dead Island 2

Non un attimo di tregua, dopo l'arrivo del 4K per GeForce Now su Smart TV LG: il servizio di Cloud Gaming di NVIDIA ha lanciato una campagna promozionale molto interessante, in occasione del nuovo GFN Thursday.

Un aggiornamento settimanale molto ricco, non solo sul piano dei contenuti. Il team verde ha annunciato, infatti, un corposo sconto del 40% sul piano Priority per 6 mesi, a partire dal 20 aprile e fino al 21 maggio 2023.

A partire da oggi, il piano priority passa a 29,99 euro per 6 mesi anziché 49,99 euro, meno di 5 euro al mese per avere la possibilità di giocare su macchine con RTX, accesso prioritario e sessioni di 6 ore invece di 1, il tutto in FullHD a 60 FPS.

I nuovi innesti del giovedì, invece, sono:

Survival: Fountain of Youth (Nuovo lancio su Steam, 19 aprile)

Dead Island 2 (Nuovo lancio su Epic Games Store, 21 aprile)

(Nuovo lancio su Epic Games Store, 21 aprile) F1 2021 (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam)

Inoltre, NVIDIA ricorda che sulla piattaforma è ancora presente la demo per provare gratuitamente Monster Hunter Rise, espansione Sunbreak inclusa. Continua inarrestabile la crescita del catalogo NVIDIA per il suo servizio Cloud per un totale di oltre 1500 giochi su GeForce Now, incluso Cyberpunk 2077 Overdrive con il piano Ultimate (RTX 4080).