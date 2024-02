GeForce NOW: 7 nuovi giochi e sconto su Logitech G Cloud, ma solo per pochi

Archiviato anche un gennaio esplosivo per GeForce NOW, febbraio 2024 si è aperto all'insegna del Cloud Gaming con un altrettanto interessante primo appuntamento in cui sono approdati sulla piattaforma Diablo IV e Overwatch 2, giusto in tempo per festeggiare il quarto anniversario di GeForce NOW.

Il secondo appuntamento del mese con il GFN Thursday riserva agli appassionati una nuova scorpacciata di titoli in arrivo nel corso della settimana. Per l'esattezza, saranno sette i nuovi giochi ad approdare nel catalogo del servizio su abbonamento del team verde:

Stormgate (Demo su Steam, disponibile dal 5 al 12/02 durante lo Steam Next Fest)

The Inquisitor (Nuovo rilascio su Steam, 8/02)

(Nuovo rilascio su Steam, 8/02) Aragami 2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

art of rally (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

dotAGE (Steam)

Tram Simulator Urban Transit (Steam)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (Steam)

Ma i festeggiamenti non terminano qui, poiché NVIDIA ha annunciato un'interessante promozione per chi è alla ricerca di un handheld per sfruttare al 100% il proprio abbonamento. Grazie a una partnership strategica con Logitech, la compagnia ha annunciato che i 500 utenti più veloci potranno acquistare Logitech G Cloud con uno sconto del 20% sul prezzo di listino approfittando della promo presente sul portale GeForce NOW Rewards, chiaramente indirizzata ai soli utenti GeForce NOW.