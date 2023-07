GeForce NOW accoglie Remnant 2 e tante altre novità a fine luglio 2023

A sole 24 ore dalla nostra recensione di Remnant 2, NVIDIA ha annunciato i titoli che andranno ad aggiungersi al nutrito catalogo del suo servizio di Cloud Gaming nel corso dell'ultima settimana di luglio 2023.

Il titolo di Gunfire Games è naturalmente nella formazione della settimana, che però può contare su altri sette titoli molto interessanti. L'ultimo GFN Thursday di luglio dà il benvenuto a:

Remnant II (Nuovo lancio su Steam, 25 luglio)

(Nuovo lancio su Steam, 25 luglio) Let’s School (Nuovo lancio su Steam, 26 luglio)

Grand Emprise: Time Travel Survival (Nuovo lancio su Steam, 27 luglio)

MotoGP23 (Steam)

OCTOPATH TRAVELER (Epic Games Store)

Pro Cycling Manager 2023 (Steam)

Riders Republic (Steam)

Starship Troopers: Extermination (Steam)

Remnant II supporta anche in Cloud Gaming la modalità Co-Play Online, che permetterà di affrontare le sue sfide sia da soli che in compagnia di amici e conoscenti su Steam. Inoltre, il pieno supporto al DLSS consentirà di godere di un'esperienza di qualità assoluta e ad elevato framerate grazie ai tier Priority e Ultimate, che sbloccano le performance delle piattaforme streaming RTX.

Gli abbonati potranno anche riscattare le esclusive premium di Guild Wars 2 direttamente dal portale GeForce NOW Rewards.

Insomma, una selezione interessante che si aggiunge all'aggiornamento della scorsa settimana, in cui abbiamo accolto su GeForce NOW Dragon's Dogma: Dark Arisen.