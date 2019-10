GeForce Now arriva su Android: come installarlo anche in Italia

Il servizio di streaming basato sul cloud di NVIDIA, GeForce Now, è ufficialmente disponibile per Android a qualche mese di distanza dall'annuncio arrivato durante la Gamescom 2019. L'applicazione è infatti già disponibile sul Play Store in Corea del Sud, ma APKMirror ha già pubblicato il file APK che funziona anche in Europa.

Il download può essere effettuato tramite questo indirizzo ed a giudicare da quanto riportato da Wccftech, sarebbe perfettamente compatibile anche con iil Galaxy S10e.

Tra i requisiti minimi però figurano almeno 2 gigabyte di memoria interna ed Android 5.0 o successivo come sistema operativo. Nella descrizione dell'applicazione NVIDIA consiglia l'utilizzo di una rete WiFi a 5 GHz basata su una connessione internet con almeno 15 Mbps. E' raccomandato anche un gamepad Bluetooth come quello della SHIELD, Razer Raiju e Steelseries Stratus Duo.

Per far girare correttamente l'applicazione è necessario partecipare alla beta di GeForce NOW, che è ancora in corso ma a quanto pare potrebbe terminare presto per fare spazio ad un piano di abbonamento in stile Apple Arcade.

Consigliamo di effettuare il download tramite APK Mirror in quanto si tratta di una delle piattaforme di pubblicazione di file APK più sicure tra quelle di terze parti, non avendo mai sofferto di problemi di sicurezza.