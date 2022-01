GeForce NOW, arrivano Metro Exodus Enhanced Edition e tantissime novità

Mentre il mercato hardware dà il benvenuto alla nuova creatura di NVIDIA, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione della RTX 3050, il team green annuncia una vagonata di novità nel contesto del consueto appuntamento GeForce NOW Thursday.

Dopo l'annuncio ufficiale di GeForce NOW su Smart TV LG e il conseguente arrivo dell'app dedicata in versione Beta, è giunto finalmente il momento della sua consacrazione definitiva. Sull'LG Content Store sarà ora disponibile per tutte le TV LG del 2021 in 4K, tra cui OLED, QNED, NanoCell e UHD TV.

Ma non finisce qui, perché la compagnia ha annunciato l'aggiornamento dell'applicazione GeForce NOW alla versione 2.0.37, che introduce diverse novità. Tra queste, tre nuove opzioni di upscaling della risoluzione: AI Enhanced (solo per alcune GPU NVIDIA e NVIDIA Shield), Enhanced e Standard.

Inoltre, ci saranno nuovi strumenti per gli streamer, tra cui diverse impostazioni di qualità che ora saranno regolabili direttamente dall'overlay NVIDIA, oltre ad alcune migliorie per l'esperienza web pensate per far rendere al massimo anche i dispositivi che non sono in grado di riprodurre ad alto bitrate.

Tra le novità più importanti, naturalmente, non potevano mancare i consueti titoli della settimana. In quest'ultimo appuntamento di gennaio, arrivano su GeForce NOW Mortal Online 2 (da Steam, 25 gennaio), Daemon X Machina (Epic, gratis dal 27 gennaio al 3 febbraio), Metro Exodus Enhanced Edition (Steam ed Epic), Tropico 6 (Epic) e Assassin's Creed III Deluxe Edition (Ubisoft Connect).