GeForce NOW, nuovo carico di giochi Xbox nell'ultima settimana di agosto!

Dopo il definitivo arrivo del Game Pass su GeForce NOW, la piattaforma di Cloud Gaming di NVIDIA si prepara alla seconda infornata di titoli Xbox in arrivo per la riproduzione in streaming con le capacità potenziate dei SuperPod con RTX 4080.

Per celebrare la fine dell'estate, in questo ultimo GFN Thursday di agosto 2023 ci saranno tante novità per gli appassionati, a partire proprio dai titoli presenti sullo store Xbox, ultimo innesto della piattaforma del team verde, ma non saranno da soli.

In particolare, i giochi in arrivo nel corso della settimana saranno ben 13, un primo assaggio per quello che si prospetta come un settembre scoppiettante:

Sea of Stars (Nuovo lancio su Xbox e Steam, 28 agosto)

(Nuovo lancio su Xbox e Steam, 28 agosto) Untamed Tactics (Nuovo lancio su Steam, 28 agosto)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy (Nuovo lancio su Steam, 31 agosto)

Deep Rock Galactic (Xbox)

HITMAN - World of Assassination (Xbox)

King’s Bounty: The Legend (Epic Games Store)

Little Big Workshop (Epic Games Store)

NARAKA: BLADEPOINT (Xbox)

Portal: Prelude with RTX (Steam)

(Steam) Railway Empire 2 (Epic Games Store)

Shadowrun Returns (Xbox)

Snake Pass (Epic Games Store)

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town (Epic Games Store)

Molto interessante l'approdo sin dal rilascio di Sea of Stars, fruibile in cloud gaming sia tramite abbonamento al Game Pass che come acquisto su Steam.

A settembre, invece, ci saranno novità come Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, PAYDAY 3 e Party Animals. Tra i futuri innesti dal catalogo Microsoft, invece, NVIDIA ha già preannunciato Quake II, Gears Tactics e Halo Infinite.

Nel frattempo, sempre in casa NVIDIA, ricordiamo che i fari sono tutti puntati sulla prossima iterazione del DLSS che, senza troppe sorprese, si unirà al più che completo set di tecnologie già integrate nel titolo cyberpunk di CD Projekt Red. Per saperne di più, potete consultare il nostro approfondimento sul DLSS 3.5 con Ray Reconstruction.