GeForce NOW, dicembre esplosivo tra Avatar e Ori and the Will of the Wisps

Il primo aggiornamento settimanale di dicembre con NVIDIA GeForce NOW non si è fatto attendere: dopo il rollout a sorpresa del franchise di Call of Duty in Cloud Gaming, è tempo di ulteriori novità per la piattaforma verde.

Nello specifico, nel corso di questi sette giorni GeForce NOW si arricchirà di ben 17 giochi, tra cui numerose perle anche dal catalogo Xbox e compatibili con i piani Game Pass:

World War Z: Aftermath (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 5/12)

Avatar: Frontiers of Pandora (Nuovo rilascio su Ubisoft, 7/12)

(Nuovo rilascio su Ubisoft, 7/12) Warhammer 40,000: Rogue Trader (Nuovo rilascio su Steam, 7/12)

The Day Before (Nuovo rilascio su Steam, 7/12)

Goat Simulator 3 (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 7/12)

LEGO Fortnite (Nuovo rilascio su Epic Games Store, 7/12)

Against the Storm (Nuovo rilascio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 8/12)

Rocket Racing (Nuovo rilascio su Epic Games Store, 8/12)

Fortnite Festival (Nuovo rilascio su Epic Games Store, 9/12)

Agatha Christie – Murder on the Orient Express (Steam)

BEAST (Steam)

Dungeons 4 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Farming Simulator 22 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Hollow Knight (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

(Xbox, disponibile su PC Game Pass) Ori and the Will of the Wisps (Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass)

(Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass) Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (Steam)

(Steam) Spirittea (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Chiaramente ad aprire le danze è la produzione più chiacchierata di queste settimane e potete recuperare qui la nostra recensione di Avatar: Frontiers of Pandora, ma di altissimo livello sono anche gli splendidi Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps e Hollow Knight. Insomma, siamo solo alla prima settimana del mese e NVIDIA ha già deciso su quali titoli farci passare le feste!