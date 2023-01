GeForce Now si espande a Gennaio 2023: arriva la RTX 4080 e 24 nuovi titoli

In occasione del CES 2023 di Las Vegas, NVIDIA ha annunciato l’arrivo della RTX 4080 in GeForce Now che garantirà agli abbonati lo streaming fino a 240fps con NVIDIA Reflex o fino al 4K/120Fps con supporto RTX ON e DLSS 3.

NVIDIA nell’aggiornamento di oggi ha comunicato che i nuovi SuperPOD con NVIDIA GeForce RTX 4080 saranno disponibili in Nord America ed Europa a partire dalla fine del mese, ed il rollout continuerà nei mesi successivi.

In espansione anche la libreria di GeForce NOW, che continuerà a crescere: nel corso dell’anno arriveranno nuovi titoli come Atomic Heart, The Day Before e Party Animals.

Nel solo mese di gennaio 2023 saranno aggiunti 24 titoli. Già da questa settimana gli utenti potranno accedere a ben cinque nuovi giochi, di seguito la lista:

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition (nuovo lancio su Steam, 5/01)

Carrier Command 2 (Steam)

Project Hospital (Steam)

Portal with RTX (Steam)

Severed Steel (Epic Games Store)

Sempre durante il CES 2023, NVIDIA ha annunciato anche le nuove RTX Serie 40 per laptop, che vedranno la luce su oltre 170 modelli di laptop per videogiochi e creator che potranno beneficiare dell’architettura Ada, del DLSS3 e delle tecnologie Max-Q di quinta generazione.