GeForce NOW oltre il Game Pass: arrivano Monster Hunter Rise e tanto altro

Fra tutte le novità del mese di febbraio 2023, quella che proprio non ci aspettavamo è arrivata direttamente da Brad Smith di Microsoft e poi ribadita da Phil Spencer: i giochi di Xbox Game Pass arriveranno su GeForce Now, innalzando in maniera drastica il potenziale dei due servizi.

Insomma, il pacchetto si fa piuttosto ghiotto e NVIDIA GeForce Now diventa sempre più centrale nel panorama cloud. Ma quali sono le sorprese dell'appuntamento settimanale? I giochi in aggiunta al catalogo a partire dal 2 febbraio sono tre, vale a dire:

Monster Hunter Rise (Steam)

(Steam) Voltaire: The Vegan Vampire (Nuovo lancio su Steam)

Rise of Industry (Gratuito su Epic Games Store)

Nel corso del mese di marzo, invece, sono previsti in totale altri undici giochi, ovvero:

Hotel Renovator (Nuovo lancio su Steam, 7/03)

Clash: Artifacts of Chaos (Nuovo lancio su Steam, 9/03)

Figment 2: Creed Valley (Nuovo lancio su Steam, 9/03)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (Nuovo lancio su Steam, 9/03)

Big Ambitions (Nuovo lancio su Steam, 10/03)

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Nuovo lancio su Steam, 14/03)

Smalland: Survive the Wilds (Nuovo lancio su Steam, 29/03)

Ravenbound (Nuovo lancio su Steam, 30/03)

(Nuovo lancio su Steam, 30/03) DREDGE (Nuovo lancio su Steam, 30/03)

The Great War: Western Front (Nuovo lancio su Steam, 30/03)

System Shock (Nuovo lancio su Steam e Epic Games Store)

Amberial Dreams (Steam)

Disney Dreamlight Valley (Steam e Epic Games Store)

(Steam e Epic Games Store) No One Survived (Steam)

Symphony of War: The Nelphilim Saga (Steam)

Tower of Fantasy (Steam)

Tornando all'alleanza con Microsoft, ricordiamo che questo tandem permetterà non solo di aumentare a dismisura la propria libreria di giochi presenti su GeForce Now (su cui è già possibile sincronizzare i propri account Steam, Epic Games e Ubisoft), ma anche di aumentare drasticamente la qualità dell'esperienza cloud degli abbonati Game Pass rispetto a Xbox Cloud Gaming, con cui è possibile giocare sfruttando la potenza di calcolo di una Xbox Series X. Gli stessi titoli, con GeForce Now, potranno puntare ancora più in alto a seconda del proprio tier di abbonamento, arrivando addirittura alle performance di una RTX 4080 se si dispone di una sottoscrizione Ultimate.