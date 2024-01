Geforce NOW, gennaio si chiude con un colpo di coda: 10 nuovi giochi

Il 2024 del team verde si è aperto col botto: all'esplosivo aggiornamento GeForce NOW del CES di Las Vegas si sono aggiunte tre settimane di fuoco, in cui NVIDIA ha aggiunto decine di giochi al suo ricco catalogo di titoli pronti per il Cloud Gaming.

L'ultimo GFN Thusrday di gennaio 2024 non è da meno e all'appello si aggiungono ben 10 giochi, che potranno essere eseguiti a patto di averli acquistati singolarmente (oppure di essere abbonati, nel caso del Game Pass di Microsoft). Gli ultimi titoli del primo mese dell'anno sono:

Stargate: Timekeepers (Nuovo rilascio su Steam, 23/01)

(Nuovo rilascio su Steam, 23/01) Enshrouded (Nuovo rilascio su Steam, 24/01)

(Nuovo rilascio su Steam, 24/01) Firefighting Simulator - The Squad (Steam)

Metal: Hellsinger (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Road 96: Mile 0 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Tails Noir (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Wobbly Life (Steam)

Tra questi, sicuramente di rilievo sono il titolo dell'universo cinematografico di Stargate, ma anche Enshrouded, entrambi già sbarcati su Steam.

Ricordiamo che gennaio è stato anche il mese del lancio delle nuove RTX 40 Super, annunciate anch'esse durante la kermesse di Las Vegas. In attesa della RTX 4080 Super, qualora ve la foste persa, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla recensione della RTX 4070 Super e alla recensione della RTX 4070 Ti Super, entrambe già arrivate sul mercato.