GeForce NOW tra giochi e gift card, c'è anche il DLC di Dying Light 2

Archiviato l'Halloween con GeForce NOW, la popolare piattaforma NVIDIA per il Cloud Gaming ci porta dritti in pieno clima di festa, con le nuove gift card, tanti giochi in arrivo e contenuti per i titoli già in elenco.

Come di consueto, si parte con l'elenco dei nuovi giochi che andranno a popolare la piattaforma nel corso della settimana:

The Unliving (nuovo lancio su Steam)

(nuovo lancio su Steam) A LIttle to the Left (nuovo lancio su Steam)

Alba: A Wildlife Adventure (Gratis su Epic Games dal 10 al 17 novembre)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Gratis su Epic Games dal 10 al 17 novembre)

Yum Yum Cookstar (nuovo lancio su Steam, 11/11)

(nuovo lancio su Steam, 11/11) Guns, Gore and Cannoli 2 (Steam)

Heads Will Roll: Downfall (Steam)

Hidden Through Time (Steam)

The Legend of Tianding (Steam)

Railgrade (Epic Games)

A questo elenco di tutto rispetto andrà ad aggiungersi anche il primo DLC di Dying Light 2 Stay Human, ovvero Bloody Ties, ricordando che gli utenti con piano RTX 3080 e Priority potranno beneficiare delle tecnologie RTX e del DLSS.

Attualmente la libreria di titoli compatibili conta ben oltre 1.400 giochi, che potranno essere giocati a patto di averli acquistati separatamente. NVIDIA sa bene che moltissimi utenti hanno un fitto backlog da recuperare e spesso non una macchina all'altezza per farlo. Per questo, potrete fare il "regalo perfetto" con le gift card GeForce NOW, che potranno essere riscattate per ottenere un abbonamento RTX 3080 oppure Priority.



Ricordiamo che non serve una particolare attrezzatura per utilizzare il servizio di Cloud Gaming di NVIDIA e riuscire a giocare fino a risoluzione 4K/120 con Ray Tracing: pensate che solo nelle ultime settimane si sono aggiunti all'elenco di compatibilità anche i primi Chromebook per GeForce NOW a 120 FPS.