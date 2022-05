GeForce Now, giovedì di novità: arriva lo streaming in 4K per PC e Mac

Tante novità in arrivo oggi dal fronte GeForce Now. NVIDIA ha infatti annunciato che questo GFN Thursday porta con se un’ampia gamma di aggiornamenti per i numerosi utenti sparsi a livello mondiale.

Nello specifico, è disponibile lo streaming in 4K sulle app per PC e Mac e lo streaming a 120 fps su ancora più dispositivi Android, inclusi i nuovi Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra. E’ in arrivo inoltre anche la saga Star Wars con Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Squadrons.

Per coloro che sono abbonati a GeForce Now RTX 3080 (qui trovate la nostra prova di GeForce Now RTX 3080), inoltre, viene introdotta la possibilità di giocare in streaming fino alla risoluzione 4K/60fps sulle app native per PC e Mac. NVIDIA evidenzia che sfruttando il DLSS nel cloud lo streaming 4K ottiene una spinta grazie alla tecnologia di rendering AI che aumenta le prestazioni grafiche utilizzando i processori AI Tensor Core dedicati sulle GPU RTX.

Tornando alla lista dei dispositivi Android che supportano in 120Hz e che sono in grado di trasmettere a 120fps, le new entry sono il Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra, il Galaxy Z Fold3 e Flip3, ed OnePlus 9 Pro.