GeForce Now: Halloween coi fiocchi tra V Rising e sconti fino al 40%

L'annuncio di Shadow Power Upgrade per l'Italia ha messo un bel po' di pepe nel mercato del Cloud Gaming. NVIDIA sa bene di essere uno dei riferimenti assoluti nel settore e per questo ha risposto a tono con un terrificante aggiornamento di Halloween!

L'ultimo GFN Thursday, infatti, ci regala una ondata di ben 11 giochi e un'interessante prova per chi intende provare il servizio per la prima volta.

I titoli in arrivo con il nuovo aggiornamento sono:

Victoria 3 (nuovo lancio su Steam)

Paper Cut Mansion (nuovo lancio su Steam ed Epic Games, 27/10)

Saturnalia (nuovo lancio su Epic Games, 27/10)

(nuovo lancio su Epic Games, 27/10) Asterigos: Curse of the Stars (Epic Games)

Draw Slasher (Steam)

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (Steam ed Epic Games)

Guild Wars: Game of the Year (Steam)

Labyrinthine (Steam)

Sniper Elite 5 (Steam)

Volcanoids (Steam)

V Rising (Steam)

Proprio l'ultimo della lista, V Rising, propone l'evento a tema Halloween "Bloodfeast", gratuito dal 28 ottobre al 1 novembre 2022, oltre al pacchetto DLC gratuito "Halloween Haunted Nights Castle", riscattabile fino al 7 novembre.

Inoltre, i giocatori che vorranno provare il gioco per la prima volta o che vorranno passare all'abbonamento Priority, fino al 20 novembre potranno beneficiare di un corposo sconto sulla sottoscrizione per sei mesi, che passa da 49,99 a 29,99 euro, per uno sconto del 40% sul tier GeForce NOW Priority.

Nel frattempo, ricordiamo anche che NVIDIA ha rilasciato un fix per Cyberpunk 2077, in particolare per risolvere i problemi emersi dopo l'aggiornamento GameReady 522.25.