GeForce NOW, Halo Infinite e Skull and Bones in streaming in 4K

Dopo l'interessante sconto esclusivo su Logitech G Cloud dedicato agli abbonati a NVIDIA GeForce NOW, il team verde torna ad aggiornare il catalogo della sua piattaforma di cloud gaming con 5 nuovi innesti.

Il terzo GFN Thursday di febbraio 2024 si apre all'insegna di Microsoft e Ubisoft, rispettivamente con l'arrivo di Halo Infinite e Skull and Bones sul popolare servizio di NVIDIA.

Ecco l'elenco completo dei giochi in arrivo questa settimana su GeForce NOW:

Banishers: Ghosts of New Eden (Nuovo lancio su Steam, 12/02)

Deep Rock Galactic: Survivor (Nuovo lancio su Steam, 14/02)

Goat Simulator 3 (Nuovo lancio su Steam, 15/02)

Skull and Bones (Nuovo lancio su Ubisoft, 16/02)

(Nuovo lancio su Ubisoft, 16/02) Halo Infinite ( Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Ricordiamo che, di questi giorni, il titolo Xbox potrà essere giocato senza acquistarlo se si è già abbonati anche a PC Game Pass, sfruttando dunque le due sottoscrizioni in combinazione.

NVIDIA ricorda che i titoli in arrivo potranno essere giocati anche al massimo del dettaglio sfruttando la potenza dei Superpod RTX 4080 grazie all'abbonamento Ultimate, che consente di riprodurre i propri giochi preferiti fino alla risoluzione 4K e fino a 240 FPS, in combinazione con le tecnologie proprietarie tra cui NVIDIA Reflex per la riduzione della latenza anche in cloud gaming, in attesa di novità sul preannunciato lancio di G-Sync su GeForce NOW.