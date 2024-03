GeForce Now lancia il Day Pass: ora si può provare il 4K a prezzo ridotto

A poco più di un mese dall'annuncio, finalmente GeForce Now riceve i nuovi piani giornalieri. Dopo il lancio di Chat with RTX per gli utenti dotati di schede video RTX, NVIDIA aggiunge un altro importante tassello alla sua proposta commerciale.

Non è passata neanche una settimana dalla roboante aggiunta di Battle.Net con Diablo IV su GeForce Now che finalmente arriva quest'altra attesissima novità.

I piani Day Pass sono strategicamente molto importanti e consentono agli utenti di provare a costo ridotto e per tempo limitato gli abbonamenti premium del popolare servizio cloud.

Nello specifico, potrete abbonarvi ai due piani Priority e Ultimate per un singolo giorno, vale a dire 24 ore, nelle seguenti modalità:

Priority Day - 4,39 euro

Ultimate Day - 8,79 euro

Con il piano Priority Day sbloccherete il potenziale dell'omonimo tier di abbonamento per 24 ore consecutive, con accesso ai server RTX con ray tracing, risoluzione fino a 1080p e 60 FPS. Rigorosamente senza pubblicità, questo piano consente di giocare per sessioni consecutive di 6 ore.

Con Ultimate Day, invece, potrete giocare con i leggendari SuperPod di NVIDIA, dotati della potenza di una RTX 4080 e che permettono di giocare con risoluzione fino a 4K, 120 FPS e con sessioni di 8 ore. Anche in questo caso, totalmente assenti i contenuti pubblicitari previsti invece dal piano Free.