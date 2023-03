GeForce NOW non aspetta di certo Microsoft: arriva GRID Legends

Come ogni giovedì, anche la seconda settimana di marzo porta in dote ricche novità sul popolare servizio di Cloud Gaming di NVIDIA, che prosegue senza adagiarsi sugli allori dopo l'incredibile annuncio della partnership che porterà i titoli Game Pass su GeForce NOW.

Il futuro si prospetta più che roseo quindi, ma guardiamo al presente e concentriamoci sui giochi in aggiunta al catalogo a partire dall'8 febbraio, che nemmeno a farlo apposta sono proprio otto:

GRID Legends (Steam e EA)

(Steam e EA) Hotel Renovator (Nuovo lancio su Steam)

Scars Above (Steam)

Clash: Artifacts of Chaos (Nuovo lancio su Steam, 09/03)

Figment 2: Creed Valley (Nuovo lancio su Steam, 09/03)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 (Nuovo lancio su Steam, 09/03)

Call of the Sea (Gratis su Epic Games, 09/03)

(Gratis su Epic Games, 09/03) Big Ambitions (Nuovo lancio su Steam, 10/03)

I generi presenti sono molti e non dovrebbe essere difficile trovare qualcosa di proprio interesse, da affrontare magari nell'attesa che i titoli PC del Game Pass della corazzata verde decidano di far capolino sul servizio.

Infine, vi facciamo presente anche la nuova stagione dell'anno 8 di Tom Clancy's: Rainbow Six Siege è disponibile su GeForce NOW. Questa volta il titolo Ubisoft porta in campo un nuovo personaggio utilizzabile, Brava, un'assalitrice equipaggiata con l'inedito gadget elettromagnetico Kludge, utile per disattivare i sistemi di sorveglianza dei nemici.

Nel caso il "Cloud" non faccia per voi, ci sono sempre gli sconti della GeForce Week ad accontentarvi.