GeForce NOW di NVIDIA arriva finalmente su iPhone ed iPad: ecco come funziona

NVIDIA annuncia che GeForce Now, la piattaforma di game streaming in abbonamento, è disponibile da oggi in beta anche su iOS ed iPadOS, tramite Safari. Ciò vuol dire che gli utenti potranno giocare a molti titoli presenti nella libreria anche da iPhone ed iPad.

Il funzionamento è molto semplice: basta visitare il sito dedicato da un dispositivo basato su iOS 14.2 e iPadOS 14.2 ed iniziare a giocare. Per tutti coloro che non hanno ancora effettuato l'iscrizione, è possibile effettuare l'abbonamento Founders a 4,22 Euro al mese o 21,11 Euro per sei mesi o iscriversi alla versione gratuita attraverso questo indirizzo.

NVIDIA però ha voluto sottolineare che la versione beta di GeForce Now su Safari è disponibile in Nord America ed Europa, Russia Compresa, attraverso il partner GFN.RU, ma prossimamente sarà accessibile anche in altri paesi.

Per godersi l'esperienza di gioco su iOS è necessario munirsi di un gamepad, mentre i giochi che richiedono l'uso di una tastiera o di un mouse non saranno disponibili a causa delle limitazioni previste dai sistemi operativi.

E' disponibile sul sito web ufficiale di NVIDIA una sezione dedicata a tutti i giochi accessibili su GeForce NOW. In settimana ne sono stati aggiunti altri sette, tra cui Bridge Constructor: The Walking Dead.