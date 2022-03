GeForce NOW 'perfetto' su Android e Chromebook con SteelSeries Stratus+

Reduce da un GTC ricco di novità, in cui abbiamo assistito anche al lancio di NVIDIA Omniverse, il team verde torna alla carica con una valanga di novità per il suo servizio di Cloud Gaming.

La prima riguarda l'hardware. Infatti, NVIDIA ha inserito nella lista dei dispositivi raccomandati un nuovo pad per le sessioni di gioco in streaming su GeForce NOW. Si tratta di SteelSeries Stratus+, controller wireless pensato per "godersi l'esperienza completa della console da qualsiasi luogo", grazie alla possibilità di utilizzarlo comodamente da PC e Chromebook senza pensieri ma anche su smartphone Android, grazie alla staffa addizionale da applicare al dispositivo.

La scheda tecnica parla di un controller efficiente dal punto di vista energetico, grazie all'utilizzo del Bluetooth LE e di una batteria in grado di raggiungere fino a 90 ore di autonomia, ma anche versatile per via della possibilità di utilizzarlo in modalità cablata tramite connessione USB Type-C.

In dotazione, oltre al controller, gli utenti riceveranno anche un cavo USB-A/USB-C e la staffetta per smartphone.

Questo GFN Thursday, però, non finisce qui. Infatti, NVIDIA ha anche annunciato anche i nuovi contenuti disponibili e in arrivo sulla piattaforma, a partire da Fortnite, che raggiunge la Stagione 2 del Capitolo 3, "Resistance", oltre all'evento esclusivo di MapleStory solo per GeForce NOW dedicato ai Mapler di livello 30+, che consente di ricevere, dal 24 marzo al 28 aprile, una quest aggiuntiva per ottenere un Lil Boo Pet e una Event Box da aprire 24 ore dopo la ricezione.

Inoltre, la lista si allunga con titoli come Rugby 22, Power to the People, Highrise City, Project Zomboid, Fury Unleashed e Story of Seasons: Pioneers of the Olive Town.

Ricordiamo, inoltre, che solo nelle scorse ore NVIDIA ha aggiunto il supporto a Ghostwire: Tokyo ai suoi driver GameReady.