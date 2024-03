GeForce NOW fra presente e futuro: tra le novità anche Star Wars Outlaws

Se pensavate che, dopo l'aggiunta di Diablo IV e Overwatch 2 su GeForce NOW, il team verde avesse finito le sue cartucce, vi sbagliate di grosso. Tutto pronto per il terzo aggiornamento di marzo 2024, ma cosa bolle in pentola per il prossimo futuro del Cloud Gaming targato NVIDIA?

Formalmente secondo del mese, il GFN Thursday del 14 marzo 2024 porta in dote una lunga lista di titoli in arrivo su NVIDIA GeForce NOW nel corso della settimana. Ecco i prossimi appuntamenti:

Hellbreach: Vegas (Nuovo rilascio su Steam, 11/03)

Deus Ex: Mankind Divided (Nuovo rilascio su Epic Games Store, Free 14/03)

Outcast - A New Beginning (Nuovo rilascio su Steam, 15/03)

Balatro (Steam)

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)

Space Engineers (Xbox, available on PC Game Pass)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R (Steam)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R - DEMO (Steam)

Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox)

Oltre a questi giochi, NVIDIA ha anche annunciato l'arrivo di Star Wars Outlaws.

Il gioco, primo open world di Ubisoft dedicato al franchise della Lucas Films, arriverà sulla piattaforma a tinte verdi con Ray Tracing e DLSS 3 e gli utenti Ultimate potranno spingere al massimo i SuperPod con RTX 4080.

NARAKA: BLADEPOINT aggiunge Ray Tracing e DLSS 3.5 sia nel gioco in locale che in cloud. Destino simile per Portal With RTX e per Diablo IV, che si aggiorneranno rispettivamente con DLSS 3.5 e con Ray Tracing anche su GeForce NOW.

