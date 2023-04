GeForce NOW, primi giochi di aprile: la console portatile ce l'abbiamo già

Dopo averci lanciato un antipasto sui giochi in arrivo su GeForce NOW, NVIDIA è tornata con il suo tradizionale GFN Thursday, appuntamento settimanale dedicato proprio al suo servizio di Cloud Gaming e alle ultime novità della sua libreria.

Questa settimana sulla piattaforma arriveranno:

96: Mile 0 (Nuovo lancio su Steam)

Meet Your Maker (Nuovo lancio su Steam)

(Nuovo lancio su Steam) TerraScape (Nuovo lancio su Steam)

Curse of the Sea Rats (Nuovo lancio su Steam, 6 aprile)

Ravenswatch (Nuovo lancio su Steam, 6 aprile)

(Nuovo lancio su Steam, 6 aprile) Supplice (Nuovo lancio su Steam, 6 aprile)

Teardown (Steam)

The Siege and the Sandfox (Nuovo lancio su Steam)

(Nuovo lancio su Steam) Tower of Fantasy (Korea) (Steam)

Oltre a questi titoli, inoltre, il team verde ha anche ricordato che GeForce NOW supporterà l'ultimo aggiornamento di Genshin Impact con comandi touch migliorati: "A parade of Providence" arriverà la prossima settimana con nuovi personaggi e sfide inedite.

Inoltre, soprattutto in un periodo pieno di rumor su dispositivi vecchi e nuovi dedicati al gaming in mobilità, NVIDIA ci ricorda come grazie a questo servizio con il tier più elevato sia già possibile godere di prestazioni incredibili anche su titoli complessi e dotati di Ray Tracing come ad esempio Cyberpunk 2077, che tra l'altro a breve verrà aggiornato con il Path Tracing e continuerà a essere perfettamente compatibile con la piattaforma (infatti, NVIDIA ha confermato Cyberpunk Overdrive per GeForce NOW già da tempo).