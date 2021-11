GeForce NOW RTX 3080 vicino al debutto: al via la prima ondata di preordini

Primo giovedì del mese, e classico appuntamento con il GFN Thursday, con tante novità in arrivo su GeForce Now. Il mese da poco iniziato è molto importante e NVIDIA l'ha battezzato "NOWvember" in quanto si apre con l'arrivo con la prima ondata di preordini di GeForce NOW RTX 3080.

I videogiocatori che hanno preordinato un abbonamento semestrale a GeForce NOW RTX 3080, nella fattispecie, stanno ricevendo l'attivazione del loro account con il nuovo servizio, il cui rollout continuerà fino a quando tutti i preordini non saranno completati.

I membri di GeForce NOW RTX 3080 saranno i primi a poter godere dell'esperienza di gioco potenziata con risoluzioni più elevate, frame rate più veloci, latenza inferiore, sessioni di gioco più lunghe ed un maggior controllo sulle impostazioni di gioco.

Gli interessati potranno ancora effettuare il preordine per l'abbonamento RTX 3080 di sei mesi fino ad esaurimento scorte: l'inizio dell'abilitazione per i preordini in Europa è previsto per il mese di dicembre.

Novità anche per la libreria GeForce NOW: sono 17 i titoli che si aggiungono alla libreria:

Recipe For Disaster (new game launch on Steam)

Let’s Build a Zoo (new game launch on Steam and Epic Games Store)

Age of Darkness: Final Stand (Steam)

Road Redemption (Steam)

Bakery Simulator (new game launch on Steam)

Bright Memory: Infinite (new game launch on Steam)

Epic Chef (new game launch on Steam)

Farming Simulator 22 (new game on launch on Steam and Epic Games Store)

The Last Stand: Aftermath (new game launch on Steam)

Core (Epic Games Store)

Ghostrunner (Epic Games Store)

Legion TD 2 (Steam)

Lost Words: Beyond the Page (Steam)

MapleStory (Steam)

Severed Steel (Steam)

STORY OF SEASON: Pioneers of Olive Town (Steam)

Tale of Immortal (Steam)

Per quanto riguarda GeForce NOW RTX 3080, il preordine può essere effettuato direttamente attraverso questo indirizzo ed ha un costo di 99,99 Euro per sei mesi e garantisce sessioni di gioco di otto ore, fino a 1440p/120fps su PC e Mac, SHIELD TV HDR fino a 4K e accesso esclusivo ai server RTX 3080.