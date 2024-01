GeForce Now, nuova scorpacciata di giochi dopo il CES 2024

Archiviata la roboante presentazione delle nuove RTX 40 Super, è arrivato il momento di tornare alla gestione ordinaria anche per NVIDIA, che ha appena annunciato i giochi che andranno ad aggiungersi alla sua piattaforma di Cloud Gaming nel corso dei prossimi giorni.

Il primo GFN Thursday dopo il CES 2024 si apre ricordando agli appassionati le novità appena annunciate, tra cui l'approdo di G-SYNC su GeForce NOW e dei Pass Giornalieri per testare la piattaforma per un massimo di 24 ore, in arrivo a febbraio 2024.

Tuttavia, non sono mancate delle novità, ovvero 10 nuovi titoli in arrivo sulla libreria:

War Hospital (Nuovo rilascio 11/01, disponibile su Steam)

Assassin’s Creed: Valhalla (Xbox, disponibile per PC Game Pass)

(Xbox, disponibile per PC Game Pass) Jected - Rivals (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

The Talos Principle 2 (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Turbo Golf Racing (Xbox, disponibile per PC Game Pass)

TUNIC (Xbox, disponibile per PC Game Pass)

Witch It (Steam)

Zombie Army 4: Dead War (Xbox, disponibile per PC Game Pass)

La lista ti titoli giocabili senza costi aggiuntivi grazie al Game Pass di Microsoft si allunga di settimana in settimana, rendendo le due piattaforme sempre più irresistibili, soprattutto in combinazione.

Ricordiamo che molto presto sarà il turno anche di Blizzard, che espanderà la sua presenza sui datacenter di NVIDIA con suoi titoli più attesi, ovvero Overwatch 2 e Diablo IV.