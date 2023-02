GeForce Now a tutto streaming: nuova infornata, c'è Baldur's Gate 3!

Il secondo appuntamento di febbraio 2023 con il GFN Thursday porta in dote grandi novità per gli appassionati dei giochi di ruolo ambientati nell'universo di Dungeons & Dragons: ecco tutte le novità dopo il lancio di GeForce Now con RTX 4080.

Tra i titoli in arrivo nella seconda settimana di febbraio sulla piattaforma di cloud gaming del team verde ci sarà Baldur's Gate 3, titlo dei ragazzi di Larian Studios che finalmente si prepara a catapultarci in un universo ruolistico unico nel suo genere.

Insieme all'RPG (tramite Steam) ci saranno anche Recipe for Disaster (tra i giochi settimanali gratuiti di Epic Games) e Inside the Backrooms (Steam).

Gli abbonati in possesso del tier Ultimate potranno beneficiare dello streaming ad altissima risoluzione fino a 4K/120Hz sia su PC che su Mac, ma con il piano RTX 4080 sono state sbloccate anche altre novità, tra cui il supporto alle risoluzioni ultrawide e super-ultrawide.

Inoltre, ricordiamo che in occasione del terzo anniversario di GeForce Now, NVIDIA ha rilasciato una serie di interessanti Rewards da riscattare direttamente sul portale dell'iniziativa, che consentono di ottenere premi esclusivi per Dying Light 2.

Se, invece, siete interessati a sapere la nostra sul nuovo abbonamento, potete fare riferimento come sempre alla nostra prova di GeForce NOW Ultimate con RTX 4080.