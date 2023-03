GeForce NOW trasforma (anche) i Mac in macchine da gioco

NVIDIA ci ricorda sul suo blog ufficiale che grazie a GeForce NOW anche i Mac risalenti al 2009 possono trasformarsi in potentissime macchine per videogiocare ma è sui dispositivi più recenti della casa californiana che fa le vere scintille.

Infatti, nel caso in cui si decida di sottoscrivere il piano Ultimate si avrà a propria disposizione la potenza bruta di una RTX 4080, capace di sfruttare al massimo il fantastico display ProMotion a 120Hz presente sugli ultimi dispositivi Apple; viene fatta presente la possibilità di giocare agli oltre 1500 giochi disponibili sul servizio ad una risoluzione massima di 4K fino a 120fps, oppure in FullHD ma a 240fps. Il tutto con la più bassa latenza sul mercato per un servizio di gaming via cloud.

In attesa che i primi frutti della recente alleanza stretta da Microsoft con NVIDIA vengano alla luce, vi facciamo presente che da questa settimana sono disponibili sul servizio Disney Dreamlight Valley (Steam ed Epic Games Store) e The Legend of Heroes: Trails to Azure (nuova uscita su Steam).

NVIDIA Geforce NOW, quindi, si dimostra un ottimo servizio per gli utenti col desiderio di videogiocare senza essere costretti ad abbandonare l'ecosistema Apple ma per alcuni utenti Microsoft potrebbe essere appena diventato l'unico modo di giocare a Fortnite. Proprio così, visto che EPIC ha terminato il supporto di Fortnite su Windows 7 e 8.