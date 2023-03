GeForce Now vola a 1500 giochi: catalogo da record, c'è Cyberpunk Overdrive

Mentre continua la GeForce Week con sconti sulle RTX Serie 30 e Serie 40 da MediaWorld, NVIDIA continua a spingere sull'acceleratore anche per quanto riguarda il suo servizio di Cloud Gaming proprietario.

GeForce NOW vanta ormai più di 1.500 giochi compatibili. Un catalogo vasto, il cui ultimo traguardo è da attribuire agli innesti di questa settimana con il tradizionale appuntamento con il GFN Thursday:

Tchia (Nuovo lancio su Epic Games Store)

Chess Ultra (Nuovo lancio su Epic Games Store, 23 marzo)

(Nuovo lancio su Epic Games Store, 23 marzo) Amberial Dreams (Steam)

Symphony of War: The Nephilim Saga (Steam)

No One Survived (Steam)

Inoltre, dopo il roboante lancio del tier Ultimate con potenza pari a una RTX 4080, NVIDIA ha finalmente annunciato di aver ultimato la distribuzione dei nuovi e potenti SuperPod. L'ultimo data center aggiornato è stato Sofia.

Tra le più interessanti novità del servizio, oltretutto, c'è la conferma che Cyberpunk 2077 in modalità Overdrive sarà disponibile in anteprima per gli utenti Ultimate a partire dall'11 aprile 2023 e potrà essere messo alla prova sia su PC che sugli altri dispositivi compatibili.

Ultimo ma non per importanza, un riconoscimento per la fedeltà degli utenti Premium: i giocatori, a partire dalla prossima settimana e fino al 6 maggio 2023 potranno riscattare la tuta Medieval Marvel di Capitan Marvel per Marvel's Midnight Suns.